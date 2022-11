Dringende oproep relschoppers FC Den Bosch – Top Oss zich te melden

Verdachten op beeld

In overleg met de officier van justitie tonen we de beelden vooralsnog met onherkenbaar gemaakte gezichten, maar relschoppers zullen zichzelf wel herkennen. Geef gehoor aan deze oproep als je betrokken was bij de rellen en voorkom daarmee dat je herkenbaar in beeld komt. Relschoppers krijgen twee weken, dus tot en met vrijdag 2 december 2022, de tijd om zich te melden.

Deel info

Relschoppers die na publicatie van de (herkenbare) beelden worden geïdentificeerd worden aangehouden op een door ons nader te bepalen moment. Voorkom dit en geef je aan. Maar we doen ook een beroep op eventuele getuigen die misschien al wel één of meerdere verdachten herkennen. Deel je informatie met de recherche via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Geweld niet geaccepteerd

Na afloop van de wedstrijd op 17 september zochten supporters van de twee voetbalclubs elkaar rond 19.00 uur op in het stadion. Er ontstond een agressieve en dreigende situatie waarbij meerdere vernielingen zijn gepleegd door groepen supporters. Daarnaast probeerden meerdere voetbalsupporters van beide clubs de confrontatie met elkaar te zoeken.

De agressie richtte zich daarnaast tegen stewards en onze agenten. Een van de stewards werd mishandeld en liep een hoofdwond op en de ME werd bekogeld met stenen en fakkels. Ook twee agenten raakten lichtgewond. Geweld pikken wij niet en we treden dan ook hard op.