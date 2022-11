Zoektocht in Schalkhaar naar vermiste man uit Apeldoorn

Ercan Özturk is zondag 28 maart 2021 in de loop van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en is daar niet teruggekeerd. De politie is een onderzoek gestart, dit heeft helaas nog niet geleid tot de verblijfplaats of het aantreffen van de man. Een woning in Deventer is enkele dagen na de verdwijning nauwkeurig onderzocht.

In december 2022 is er al eerder gezocht in meerdere bospercelen in en rondom Schalkhaar. Dit heeft toen helaas niks opgeleverd. Later trof de politie nog een onbekende kuil aan in het bosperceel; ook dit heeft niets opgeleverd. De politie gaat door met het onderzoek naar de vermiste man. We houden nog steeds meerdere scenario’s open, maar gezien de tijd die is verstreken, is de kans groot dat hij niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict. Het is daarom belangrijk dat mensen die meer informatie hebben, hoe klein dan ook, dit met ons delen.

Heeft u meer informatie die kan leiden tot het vinden van Ercan Özturk of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met het rechercheteam op 0900-8844 of via de tiplijn 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u anoniem bellen met het Team Criminele Inlichtingen op 06-84342029.

Anoniem contact met Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie.

Landelijk Team Opsporen Bergen Identificeren (LTOBI)

Het LTOBI is een samenwerkingsverband van specialisten van alle eenheden van politie en het NFI die gezamenlijk optreden bij complexe vermissingsonderzoeken. Het gaat hierbij om vermissingen waarbij de vermiste vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf. De vaste kern bestaat uit veldwerkspecialisten waaronder geleiders van speurhonden lijken/bloed, grondradarexperts en forensisch archeologen aangevuld met een vertegenwoordiging van recherche psychologen en geo-profilers. Allen met veel ervaring, vanuit hun eigen expertise, in complexe vermissingen en moordzaken. Het LTOBI kan ingezet worden om een bepaald gebied te doorzoeken op de aanwezigheid van menselijke resten. Afhankelijk van de omstandigheden wordt door het team bepaald welke middelen voor de situatie het meest geschikt zijn. Naast het coördineren en uitvoeren van het veldwerk adviseert het LTOBI bij het bepalen en prioriteren van mogelijke zoekgebieden op basis van zowel geografische als gedragskundige aspecten.​

Lees ook de Turkse vertaling van dit bericht.