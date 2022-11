Brand na ontploffing bij woning vanavond in Opsporing Verzocht en Team West

Deze actie blijkt geen toeval te zijn, maar een gerichte actie. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de schade groot. Vanavond laat de politie beelden van de verdachte zien. Hij draagt een rode rugzak.

Straatroof Zoetermeer

Twee vrienden stapten op vrijdagavond 21 oktober rond 22.15 uur in de Randstad Rail bij station Leidschenveen. Voor hen twee onbekende jongens kwamen naast hen zitten en toonden veel belangstelling voor hun jassen. Op station Centrum West sloegen de twee onbekende jongens toe. Met geweld werden de twee slachtoffers beroofd van hun persoonlijke spullen. Door de tussenkomst van een derde persoon, gingen de twee verdachten er vandoor met de Randstad Rail. Op station Voorweg Laag stapten de verdachten weer uit en liepen zij in de richting van de wijk Meerzicht in Zoetermeer. In de uitzending van Team West worden camerabeelden van de twee verdachten getoond.

Woningoverval Van Randwijkstraat in Leiden

Op donderdag 22 september rond 01.15 uur is een woning aan de Van Randwijkstraat in Leiden overvallen door twee mannen. De politie brengt deze zaak nogmaals onder de aandacht. Lees hier meer.

