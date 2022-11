Politie verstoort vuurwerkhandel door in te grijpen in Telegramgroep

De beheerder is als verdachte aangehouden op verdenking van het faciliteren van de handel in het verboden vuurwerk. De (persoons)gegevens die in de groep rondgingen worden op dit moment veiliggesteld en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



In de Telegramgroep “Vuurwerkhandel Noorden” werden op grote schaal verboden vuurwerk en explosieven aangeboden. De Telegramgroep faciliteerde de handel en maakte deze mogelijk, doordat verschillende handelaren aan elkaar werden gekoppeld. Handelaren kochten via de groep vuurwerk van elkaar. Dit vuurwerk werd gekocht om zelf weer door te verkopen of voor eigen gebruik. De politie stelde vorige week een plan in werking om de handel in de Telegramgroep - met zo’n zevenhonderd leden - te verstoren en te stoppen.



Het vuurwerkteam van de politie in Fryslân, een samenwerking van collega’s uit alle Friese basisteams, het flexteam en de districtsrecherche, werkte hierin succesvol samen met Team Milieu van politie Noord-Nederland, een landelijke projectgroep van de politie voor de aanpak van vuurwerkhandel en Team Milieu Intelligence van DLIO, onderdeel van de Landelijke Eenheid. Allemaal onder regie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM).



Janneke Bakker, districtschef van politie Fryslân: 'Vuurwerkcriminaliteit is een speerpunt voor ons omdat verboden vuurwerk met de kracht van explosieven niet alleen gevaarlijk is, maar ook steeds vaker wordt gebruikt bij criminele activiteiten. Met het interveniëren van deze groep hebben we waardevolle informatie in handen gekregen waar we verder onderzoek naar kunnen doen. Zo brengen we de handel in dit vuurwerk in Fryslân een gevoelige slag toe.'



'Yourplug050'

Intensief en knap digitaal onderzoek leidde naar de identiteit van de beheerder van deze Telegramgroep, waarin de verdachte de username “Yourplug050” gebruikte. Donderdagmiddag 17 november vielen agenten de woning van deze handelaar binnen en werd hij aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen. De man wordt verdacht van het mogelijk maken en faciliteren van de handel in verboden vuurwerk. Bij de aanhouding werden een grote hoeveelheid shells (mortierbommen, zie foto), een hoeveelheid contant geld en zijn telefoon in beslag genomen. Later werd ook een 43-jarige vrouw uit dezelfde gemeente aangehouden op verdenking van het faciliteren van de handel. Beide verdachten zitten inmiddels niet meer vast en zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechter.

Telegrambericht van de politie

Accounts en groepen die zich (online) bezighouden met criminele activiteiten, zoals de handel in dit verboden vuurwerk, doen er alles aan om hun gegevens afgeschermd te houden en zowel handelaren als kopers wanen zich op Telegram anoniem. Na de aanhouding van de 20-jarige man is het via de telefoon van de verdachte gelukt het beheer van de Telegramgroep over te nemen om de handel te verstoren en te stoppen. Toen de politie toegang had tot de Telegramgroep hebben agenten direct van zich laten horen door het hier onderstaande bericht te versturen. Na dit bericht geloofden gebruikers niet dat de politie op het kanaal had geïntervenieerd en bleef de groep actief. Dat er in de Telegramgroep “Vuurwerkhandel Noorden” meerdere handelaren actief zijn, is duidelijk. De data uit de Telegramgroep is veiliggesteld en gaat leiden naar andere handelaren – en meer aanhoudingen.

Ons bericht in de Telegramgroep: Door een team specialisten van de politie is deze groep onlangs overgenomen en al de data is veiliggesteld. De beheerder van “Vuurwerkhandel Noorden” zit op dit moment vast en wordt verhoord. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het vuurwerk wat wordt verhandeld in deze groep is zeer explosief en vormt een gevaar voor anderen en voor jezelf. Daarom is het ons ernst. Stop met deze activiteiten. Je bent gewaarschuwd. Op de handel in illegaal vuurwerk staat een straf van zes jaar. Wanneer illegaal vuurwerk ontdekt wordt in een woning kan een verhuurder of hypotheekverstrekker de huur/hypotheekovereenkomst opzeggen. Daarnaast kan de gemeente bestuurlijk optreden en de woning sluiten. Verknal je toekomst niet met illegaal vuurwerk!

Aanpak illegaal vuurwerk

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder, eenvoudiger verkrijgbaar en daarmee gevaarlijker geworden. Hierdoor vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door ernstige milieuschade, zwaar letsel en zelfs doden. Daarnaast wordt vuurwerk steeds vaker gebruikt bij strafbare feiten. De illegale handel in dit vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen geworden. De opsporing van dit vuurwerk heeft dan ook gedurende het hele jaar de volle aandacht van de politie, maar met de jaarwisseling in aantocht heeft de aanpak extra prioriteit. Bij het aanpakken van verboden vuurwerk richt de politie zich niet alleen op de eindgebruikers en de lokale handel, maar vooral op de handelsnetwerken daar achter. Het ingrijpen in een handelskanaal is daarvan een goed voorbeeld. Bovendien ziet de politie vaak dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag brengen grote risico’s met zich mee. Je zult maar naast iemand wonen of werken die honderden kilo’s aan dit soort explosieven heeft opgeslagen.

Meld verdachte situaties

Vermoedt u dat er illegaal vuurwerk ligt opgeslagen ergens in uw omgeving? Of ziet u een verdachte situatie die mogelijk met (de handel in) illegaal vuurwerk te maken heeft, bijvoorbeeld een woning of garage waar opeens veel aanloop is van verschillende, onbekende mensen? Bel de politie op 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Voorvuurwerkoverlast is er ook het online meldformulier voor vuurwerkoverlast. Meer informatie over het gebruik van vuurwerk is hier te vinden.