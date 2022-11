Bandenvernieler actief

Autobezitter van vijf auto’s die op het Valeriusrondeel en van twee die op het Van Maerlandtpark geparkeerd stonden moesten dinsdagochtend (22/11) constateren dat een of meerdere banden van hun auto waren lek gestoken. Een dag eerder gebeurde hetzelfde op de Dorpsstraat. Al eerder was een bandenprikker actief in de Krimpenerwaard. Aanstaande donderdag vanaf 17.00 wordt aan dit onderwerp aandacht besteed in Bureau Rijnmond van RTV Rijnmond.

De politie doet onderzoek naar deze vernielingen en vraagt slachtoffers die zich nog niet gemeld hebben om aangifte te doen via Politie.nl.

Heeft u camerabeelden of andere informatie die mogelijk kan helpen bij dit onderzoek, meldt u dan zo spoedig mogelijk bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan direct 1-1-2.