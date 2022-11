Straatrover meldt zich, tweede verdachte wordt nog gezocht

Zoetermeer - In opsporingsprogramma Team West zijn dinsdag 22 november beelden getoond van twee straatrovers. Zij worden er van verdacht vrijdag 21 oktober op station Centrum West in Zoetermeer een straatroof te hebben gepleegd. Donderdag 24 november meldde een 18-jarige man zich, nadat hij zich herkende in de getoonde beelden. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.