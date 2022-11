Overval bij casino met roségouden koffertje in Opsporing Verzocht

Breda - De politie vraagt dinsdag 29 november in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uw hulp in het onderzoek naar een overval op een casino in Breda. Een medewerkster werd in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november overvallen. De man liet haar onder dwang de kluis, met daarin een behoorlijk geldbedrag, leeghalen en het in een roségouden rolkoffertje stoppen. Hij ging er daarna met de koffer en de inhoud vandoor.