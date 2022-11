Derde aanhouding in onderzoek naar mishandeling en vrijheidsberoving

Kerkrade - Vrijdag 28 oktober werd een minderjarige jongen uit zijn woning in Heerlen meegenomen door een groep personen en mishandeld. Hij werd achtergelaten in Kerkrade. In de dagen erna werden twee verdachten aangehouden. Dinsdagochtend is een derde verdachte in dit onderzoek aangehouden.