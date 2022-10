Twee aanhoudingen na mishandeling en vrijheidsberoving

De verdachten hebben de minderjarige jongen vrijdagochtend rond 11.30 uur in zijn huis in de Haarlemstraat in Heerlen opgezocht vanwege een conflict. Vervolgens hebben ze hem in een Volkswagen Touran meegenomen. De jongen werd enige tijd later, rond 12:30 uur, gewond teruggevonden op de Groot-Nullandstraat in Kerkrade. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Twee aanhoudingen

In het onderzoek dat vervolgens werd opgestart, zijn al meerderen getuigen gehoord. Daarnaast zijn er camerabeelden veiliggesteld. Vrijdagmiddag werd de eerste verdachte aangehouden: een 25-jarige inwoner van Kerkrade. In de nacht van zaterdag op zondag werd een 29-jarige man uit Heerlen aangehouden. In het onderzoek worden getuigen gehoord. De politie verwacht de komende dagen mogelijk nog meer aanhoudingen te verrichten.

Oproep camerabeelden

Personen die meer informatie over de zaak hebben, worden verzocht dit te delen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Daarnaast worden mensen met gevelcamera’s of dashcams verzocht mogelijk relevante beelden met de politie te delen ten behoeve van het onderzoek. De Volkswagen Touran was vrijdagochtend rond 11.30 uur bij de woning van het slachtoffer op de Haarlemstraat in Heerlen en is vandaaruit uiteindelijk naar de Groot-Nullandstraat in Kerkrade gegaan. Daar werd het slachtoffer rond 12.30 uur aangetroffen. Heeft u beelden waarop de auto tijdens die route is vastgelegd? Of hoe de auto wellicht ervoor of erna rondom de woning van het slachtoffer was, danwel bij de plek was waar het slachtoffer werd aangetroffen? Upload deze beelden van via politie.nl/upload.