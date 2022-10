Aanhouding in onderzoek naar straatroof

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 augustus werd een 48-jarige man van zijn horloge beroofd. De twee personen die verantwoordelijk lijken voor de beroving, kregen het slachtoffer al eerder in het vizier op het station in Valkenburg. Ze volgden het slachtoffer op zijn treinreis naar Meerssen en beroofden hem daar vervolgens van zijn horloge.

Beide verdachten zijn goed vastgelegd op beeld. Vorige week dinsdag werd dan ook via een SpeurMee-video beeldmateriaal van beide vrijgegeven. Kijkers van de video werden opgeroepen informatie over de identiteit van de verdachten te delen. Mede daardoor kwam het dinsdagochtend tot een aanhouding van één van de verdachten. Deze 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd in Stein aangehouden.



De politie doet nog onderzoek naar de andere verdachte. Beeld van hem is nog altijd hier terug te vinden. Heeft u meer informatie over de verblijfplaats van deze man? Neem dan contact op via 0800-6070 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).