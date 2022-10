Explosie bij woning, verdachte aangehouden

Omstreeks 02:15 uur zag een getuige dat een man iets bij een woning legde, waarna kort daarop bij diezelfde woning een explosie plaatsvond. Hierna rende de verdachte hard weg. De getuige achtervolgde de man en belde direct via 112 de meldkamer van de politie. Diverse politie-eenheden kwamen direct in actie en die inzet resulteerde al snel in de aanhouding van de verdachte. Het bleek een 16-jarige jongen uit Amsterdam te zijn. Hij werd ingesloten voor nader verhoor.



De politie gaat dan ook uit van opzet en is een groot onderzoek gestart. Nader onderzoek door onder andere de Forensische Opsporing moet helderheid geven in de aard van het explosief. De politie gaat daarnaast een buurtonderzoek doen. Bij het explosief raakte alleen de betreffende woning beschadigd. Omliggende percelen raakten niet beschadigd. De poliie sluit niet uit dat het incident van vannacht een directe relatie heeft met het incident van donderdag 6 oktober. De bewoner van het betreffende pand, verblijft sinds het eerste incident op een ander adres. De woning wordt momenteel dan ook niet bewoond.



Sluiting woning

In afwachting van het onderzoek is de woning per direct gesloten op last van burgemeester Sharon Dijksma voor de duur van een maand. Het sluiten van de woning is onderdeel van een breder pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen.



Tips? Bel ons!

De politie start een groot onderzoek en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over wat er vannacht bij de woning heeft plaats gevonden? Bel dan de politie. Heeft u beelden vastgelegd bijvoorbeeld via een deurbelcamera? Laat het ons weten of stuur de beelden in via politie.nl. Heeft u wellicht iemand voorafgaande aan de ontploffing zich in de omgeving van de woning zien ophouden of een auto verdacht zien rondrijden? Laat het ons weten en bel 0900-8844 of meld Misdaad Anoniem 0800-7000.