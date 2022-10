Gewonde door explosief

Op donderdagochtend 6 oktober rond 1.10 uur kreeg de politie melding van een mogelijke explosie. Hulpdiensten zijn direct ter plaatse gegaan en troffen een slachtoffer aan. Het slachtoffer, een 17-jarige jongen uit Almere, is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Heeft u iets verdachts gezien rondom het tijdstip van de explosie op of rond de Tweede Westerparklaan? Heeft u camerabeelden of weet u anderszins meer over het incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Bij spoed belt u altijd 112.