Arrestatie van 16-jarige na straatroof

Straatroof

De arrestatie volgde na aangiftes door een 15-jarige en 18-jarige jongen van een straatroof op zondag 2 oktober. De jongens hadden via internet een afspraak gemaakt voor een aankoop in Zwanenburg aan de Kerspel. Op de afgesproken locatie kwam een van de daders uit een steeg lopen en sprak de mannen aan. Hij begeleidde ze de steeg in, waar de tweede dader stond te wachten. In de steeg trok de eerste dader plotseling een wapen en eiste geld terwijl hij de jongens onder schot hield. Nadat de daders geld hadden buitgemaakt, renden zij weg in de richting van de Domineeslaan en verdwenen uit het zicht. Niemand raakte bij de beroving gewond.

Politieonderzoek

De politie startte een onderzoek en kwam een van de verdachten al spoedig op het spoor. De jongen is buiten heterdaad aangehouden en meegenomen voor verhoor.

Tweede verdachte

De politie zoekt verder naar de tweede verdachte. Deze jongen is rond de 1,75 meter lang, heeft een normaal postuur, een licht getinte huidskleur en donker krullend haar. Hij droeg donkere kleding met een capuchon over het hoofd. De verdachte is vermoedelijk tussen de 15 en 17 jaar oud.

Getuigen gezocht

De politie is voor het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u die zondagmiddag de beroving in de steeg aan de Kerspel rond 16.20 uur gezien? Heeft u een camera in de buurt van de Kerspel en beeldmateriaal van mogelijke betrokkenen of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via het tipformulier.

2022204975