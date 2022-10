87-jarige vrouw ernstig gewond na straatroof

Op dinsdag 26 juli rond 17.45 uur is de 87-jarige mevrouw beroofd van haar tas op het Ganzevoetpad in Zoetermeer. Het Ganzevoetpad is gelegen in de wijk Rokkeveen. De 87-jarige vrouw wordt van achteren door een onbekende man zeer hardhandig aan haar tas getrokken. Door het harde trekken valt de vrouw hard op de grond. De man rent met de tas weg in de richting van het tunneltje ter hoogte van het Perobahout en gaat het Floriadepark in. Een getuige is achter de straatrover aangefietst en die heeft daardoor de tas laten vallen.

Ondanks haar leeftijd wandelde de vrouw veel door Zoetermeer maar ze is zo hard gevallen dat ze haar schaambeen heeft gebroken. Ze kan niet lopen van de pijn en is aan een bed of stoel gekluisterd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de straatrover.

Ernstige aanrijding Loosduinseweg Den Haag

Op maandagavond 3 oktober rond 20.30 uur heeft er een zeer ernstige aanrijding plaats gevonden op de kruising van de Loosduinseweg en de Gaslaan in Den Haag. Terwijl een gezin over een voetgangers oversteekplaats oversteekt, in de richting van de Engelenburgplaats wordt hun 6-jarige zoon door een lichtkleurige auto aangereden. De lichtkleurige auto negeerde het rode verkeerslicht, de bestuurder stopt geen moment en laat het slachtoffer zwaargewond op de rijbaan liggen. de zwaargewonde jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de bestuurder zeer waarschijnlijk in een zilverkleurige Toyota Yaris model 2002-2005 reed. De politie is dringend op zoek naar de bestuurder en naar getuigen en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. In de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West wordt vanavond een getuigenoproep gedaan.

Brandstichting en overvallers

Vanavond tonen we bij Team West ook beelden van brandstichting in Den Haag, waar twee scooters in de brand werden gestoken. Daarnaast zijn we op zoek naar de identiteit van twee woningovervallers van een woning aan de Stavangerstraat in Den Haag (meer informatie).

Team West en Opsporing Verzocht

Kijk vanavond naar Team West en Opsporing Verzocht voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Team West wordt vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag worden nog een aantal herhalingen uitgezonden. Opsporing Verzocht is vanavond te zien om 20.30 uur op NPO 1 en wordt woensdag om 13.20 uur herhaald.