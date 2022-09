Man (19) aangehouden voor woningoverval Stavangerstraat

De drie woningovervallers hebben op dinsdag 14 september rond 12.00 uur een woning aan de Stavangerstraat overvallen. Bij deze woningoverval raakte een bewoner gewond. Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Uit onderzoek zijn ook de identiteiten van de twee andere woningovervallers bekend geworden. De 19- jarige verdachte uit Amsterdam zal op vrijdag 23 september worden voorgeleid aan een rechter- commissaris.

Beelden getoond

Op dinsdag 27 september toont de politie beelden van deze twee overvallers in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Eerder zijn er beelden van deze overvallers getoond op sociale media en op politie.nl

Benader hen niet zelf

Heeft u het vermoeden waar deze twee mannen zich ophouden? Meld dat dan direct aan de politie. Benader hen niet zelf, maar neem wanneer u hen ziet contact op met de politie, bij spoed via 112.

Vragen

Heeft u informatie over de verblijfplaats van de twee verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.