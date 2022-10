Maandag in Bureau Brabant; een ernstig ongeval en Spoofing

Doorrijding na ongeval

Na een gezellige stapavond in Eindhoven gaan drie vrienden terug naar huis. Het is dan al zondagochtend 29 mei rond 4.45 uur. Op de terugweg veranderde hun avond drastisch, want ze werden aangereden door een Renault Megane. Uit de Verkeersongevallenanalyse blijkt dat de auto rond de 100 kilometer per uur moet hebben gereden. Alle drie zijn slachtoffer geworden van deze doorrijder, waarvan één destijds 18-jarige jongen zwaargewond is geraakt. Hij werd een paar later wakker in het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van de auto en roept uw hulp op.

Spoofing

Het slachtoffer werd op 10 februari 2022 rond 19:30 uur door een zogenaamde Rabobank ICT-medewerker telefonisch bewogen tot het installeren van het programma Anydesk. Daarmee werd haar computer overgenomen, vervolgens werd haar limiet verhoogd en geld van haar spaarrekening overgeboekt naar haar lopende rekening. Dezelfde avond is haar bankpas opgehaald en bij een geldautomaat aan de Nieuwstraat in 's-Hertogenbosch geld opgenomen van haar rekening. Weet dat bankmedewerkers nooit vragen om pincodes. Criminelen wel.

We hebben beelden van een man die met de gestolen gegevens duizenden euro's gaat pinnen. Wie is dit? Laat het weten via de tiplijn op 0800 6070. Geef anoniem iets door via Meld Misdaad Anoniem. Dat nummer is 0800 7000.