Aanhouding na schietincident Lent

De melding kwam even voor 15:30 uur bij de politie binnen. De aangehouden man zit vast voor verder onderzoek. Tips, getuigenverklaringen of eventueel beeldmateriaal van het incident kunnen het onderzoek helpen. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.

Eerder schietincident

Maandagmiddag 12 september vond er ook een schietincident plaats in de omgeving. Rond 13:00 uur kwam er toen melding vanaf de Prins Mauritssingel in Nijmegen. Vooralsnog is er in die zaak niemand aangehouden. Alle informatie over die zaak is te vinden in dit bericht. Tips blijven welkom.

De politie gaat niet uit van een verband tussen het schietincident in Nijmegen en die in Lent.

^SV 2022424045