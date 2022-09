Opnieuw verdachte opgepakt voor dodelijk schietincident

De man die woensdag werd aangehouden is een 21-jarige man uit Oss. Hij werd in alle vroegte in een woning in zijn woonplaats aangehouden. De man is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. In het kader van het onderzoek zijn hem door de officier van justitie alle beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



Bij het schietincident kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven. Door de politie werd direct een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. In dit onderzoek werden eerder deze maand al twee verdachten aangehouden, die allebei nog vast zitten. Ook in april werden twee mannen opgepakt. Deze mannen zitten inmiddels niet meer vast, maar blijven wel verdachte in het onderzoek. De politie nam eerder ook auto’s in beslag in Enschede en Oss die mogelijk betrokken waren bij het dodelijk schietincident.



Onderzoek

Ondanks deze vijfde aanhouding gaat het onderzoek onverminderd door. Om dit onderzoek niet te schaden geven we ook nu nog geen verdere details prijs. We zijn wel nog altijd op zoek naar getuigen. Uit het rechercheonderzoek blijkt dat er die donderdagmiddag personen rondom de Leeuwerikhof aanwezig waren met wie wij nog geen contact hebben gehad. Daarom vragen wij hen nadrukkelijk zich te melden bij de politie.