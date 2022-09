Politie zoekt nog steeds aanwezigen schietincident Leeuwerikhof

Uit het rechercheonderzoek blijkt dat er die donderdagmiddag personen rondom de Leeuwerikhof aanwezig waren met wie wij nog geen contact hebben gehad. Daarom vragen wij hen nadrukkelijk zich te melden bij de politie.

Impact

Het slachtoffer, een bekende van de politie, werd op klaarlichte dag onder vuur genomen toen hij op een scooter reed. Gealarmeerde hulpdiensten konden niets meer voor de Ossenaar doen, hij overleed ter plaatse. De impact van het schietincident in deze wijk was groot, veel mensen waren op straat aanwezig. Vandaar dat de politie graag in contact komt met (mogelijke) getuigen die nieuwe informatie hebben. Zij kunnen zich melden via de onderstaande mogelijkheden.