Vierde aanhouding voor schietincident Robbenoordplein waarbij onschuldige vrouw werd geraakt

Het onderzoek

Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van een vierde verdachte, een 17-jarige Rotterdammer. Hij wordt eveneens verdacht van betrokkenheid. De drie eerder aangehouden mannen zijn gisteren heengezonden. Zij blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

Met deze vierde aanhouding is het onderzoek zeker nog niet klaar. Het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van schietincidenten heeft bij de politie hoge prioriteit. Het opsporen en aanhouden van verdachten die met schietpartijen de straten onveilig maken, krijgt volle inzet. Bij deze schietpartij waarbij een onschuldige, 68-jarige vrouw is geraakt, ligt de inzet zo mogelijk nog hoger. Informatie van getuigen en beelden zijn daarbij van groot belang. Inmiddels is met diverse getuigen gesproken en is er gezocht naar beschikbare camerabeelden, maar als u beelden heeft die nog niet in het bezit zijn van de politie of u heeft informatie, meld u dan alstublieft bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem dan belt u M. op 0800-7000. U kunt ook vertrouwelijk tippen via TCI, Team Criminele Inlichtingen.



Het schietincident

Het schietincident van 7 april werd om 15:45 uur gemeld en kort erna werd de gewonde vrouw aangetroffen. Ze is ter plaatse behandeld en overgebracht naar een ziekenhuis. Al snel ontstond het vermoeden dat de vrouw geen doelwit was en dus verder niets met het incident te maken heeft. Toegesnelde agente startten direct een onderzoek in de omgeving. Getuigen worden gesproken en sporen worden veiliggesteld. In de omgeving werden drie jongemannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het gaat om een 16- en 18-jarige uit Rotterdam en een 21-jarige uit Spijkenisse.