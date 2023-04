Bureau Schiedam woensdag 12 april één dag gesloten

Om de werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen voltooien is het niet mogelijk dat bureau Schiedam die woensdag een publieksfunctie kan vervullen. Voor het doen van aangifte bent u die dag welkom op bureau Vlaardingen aan de Delftseveerweg 40. Het bureau woensdag 12 april langer open van 09:00 tot 22:00 uur. Donderdag 13 april is het bureau in Schiedam weer open voor publiek. Wilt u meer weten over het doen van aangifte? Kijk dan op www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.