Na straatdealers richt Utrecht pijlen op bevoorrading

Met de actie van vorige week zijn in Utrecht twaalf vermoedelijke dealers van de straat gehaald. Naast deze actie heeft de politie ook onderzoek gedaan naar de bevoorrading van straatdealers. Het gaat daarbij om een 30-jarige man uit Utrecht, een 65-jarige man uit Bilthoven en een 26-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Twee van deze verdachten zijn op dinsdag 4 april aangehouden in hun woonplaats. De derde verdachte is op donderdag 6 april gearresteerd. Alle verdachten zitten momenteel nog in hechtenis.

In beslagname

Naast de arrestaties zijn er ook op twee adressen een huiszoeking gedaan. Hierbij bijna een kilo aan harddrugs aangetroffen. Daarnaast is er voor ongeveer 20.000 euro aan briefgeld en meer dan 70 kilo aan muntgeld in beslag genomen. Deze goederen werden in beslaggenomen. Daarnaast moesten de verdachten drie auto`s, diverse telefoons en dure merkkleding inleveren.

Gezamenlijke aanpak Utrecht

Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Utrecht treden samen met partners stevig op tegen drugscriminaliteit door grenzen te stellen én perspectief te bieden. Daarbij worden ieders verschillende taken en mogelijkheden om criminaliteit aan te pakken gebruikt en gecombineerd. We houden bijvoorbeeld verdachten van criminaliteit aan en leggen straffen op, verbeuren voertuigen, sluiten bedrijven en woningen die criminelen gebruiken voor drugshandel, helpen ondernemers en bewoners hun weerbaarheid te vergroten. We proberen te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of er verder in doorgroeien via een persoonsgerichte aanpak. Zo houden we Utrecht samen veilig.

Melden heeft zin

Het aanpakken van drugscriminaliteit kunnen we niet alleen. Samen zien en horen we namelijk veel meer. Meld het wanneer u iets verdachts ziet, ruikt of hoort, zoals:

Personen die rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers;

Een auto waar mensen (tegen betaling) steeds iets afhalen;

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning of pand, ook op gekke tijden, zoals ’s nachts;

Geuren die bij drugs(productie) horen, zoals een hennep (wiet) -, aceton (drop) - of amandelgeur;

Een woning of pand waar de ramen vaak beslagen zijn en de afzuigkap veel aanstaat;

Mensen die een pand binnenkomen of verlaten met zware tassen.

Meld signalen altijd, ook als u niet zeker weet of u het goed gezien heeft. We onderzoeken meldingen voordat we actie ondernemen.