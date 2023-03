Grote actie zet 12 vermoedelijke straatdealers buitenspel in Utrecht

De verdachten, in de leeftijden van 17 t/m 48 jaar en afkomstig uit Utrecht en Nieuwegein zijn op dinsdag 28 en woensdag 29 maart gearresteerd. Meerdere van de verdachten zijn door agenten op heterdaad betrapt tijdens het dealen. Na de aanhoudingen zijn vervolgens direct zoekingen gedaan bij in totaal zes woningen/panden. Bij de actie zijn er verschillende verdovende middelen zoals cocaïne, heroïne en hasjblokken in beslag genomen. Daarnaast zijn meerdere telefoons, andere dealerbenodigdheden en voor ongeveer 15.000 euro aan contanten in beslag genomen. Ook moesten de verdachten in totaal acht auto`s afstaan die bij de deals werden gebruikt. Naast de aanhouding van de twaalf vermoedelijke dealers zijn ook enkele afnemers aangehouden. Zij zijn na verhoor heengezonden. Er wordt later over afdoening besloten.

Drugshandel dwars zitten

De actie is het resultaat van onderzoeken die de politie en het Openbaar Ministerie onlangs hebben gedaan naar de vermoedelijke drugsdealers. Zij zouden actief zijn in meerdere wijken in Utrecht. “Door hun drugs op straat te brengen maken zij willens en wetens winst ten koste van de gezondheid en veiligheid van anderen. Het criminele systeem dat zij daarmee in stand houden willen wij met deze actie in de war schoppen en tegengaan,” vertelt een betrokken agent. Het onderzoek naar deze verdachten wordt na de verrichte arrestaties nog verder voortgezet. Tien van de verdachten zitten momenteel nog in hechtenis. Negen daarvan komen op 13 en 14 april voor bij hun snelrechtzitting.

Hulp bieden om te stoppen met drugsgebruik of dealen

Als aanvulling op deze aanhoudingen hebben de politie en gemeente Utrecht ook een bulk-SMS verstuurd naar bijna 1000 contacten. Deze contacten zijn aangetroffen in de telefoons van de vermoedelijke drugsdealers. De sms moet ze bewust maken van de wereld achter hun drugsgebruik of het dealen en geeft lezers de mogelijkheid om via Whatsapp in contact te komen voor mogelijke verslavingshulp, hulp bij het stoppen met dealen of andere vragen. De eerste reacties en hulpverzoeken zijn daarbij al ontvangen.

Aandacht voor de omgeving

Naast het bieden van hulp bij bijvoorbeeld een verslaving, is er ook aandacht voor de omgeving waar de aanhoudingen hebben plaatsgevonden en voor familieleden. Als de impact van de aanhoudingen in sommige buurten groot is, biedt de gemeente een voorlichtingsles aan op scholen in de omgeving. Ook informeren zij de buurt over deze actie. Zo gaan wijkagenten en medewerkers van de gemeente deze week de wijken in om inwoners te spreken over de signalen en het gevaar van drugscriminaliteit. Het jongerenwerk kan daarbij ondersteunen. Het buurtteam brengt bezoek aan achterblijvende gezinsleden en partners en verleent benodigde hulp.

Gezamenlijke aanpak Utrecht

Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Utrecht treden samen met partners stevig op tegen drugscriminaliteit door grenzen te stellen én perspectief te bieden. Daarbij worden ieders verschillende taken en mogelijkheden om criminaliteit aan te pakken gebruikt en gecombineerd. We houden bijvoorbeeld verdachten van criminaliteit aan en leggen straffen op, verbeuren voertuigen, sluiten bedrijven en woningen die criminelen gebruiken voor drugshandel, helpen ondernemers en bewoners hun weerbaarheid te vergroten. We proberen te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of er verder in doorgroeien via een persoonsgerichte aanpak. Zo houden we Utrecht samen veilig.

Melden heeft zin

Het aanpakken van drugscriminaliteit kunnen we niet alleen. Samen zien en horen we namelijk veel meer. Meld het wanneer u iets verdachts ziet, ruikt of hoort, zoals:

Personen die rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers;

Een auto waar mensen (tegen betaling) steeds iets afhalen;

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning of pand, ook op gekke tijden, zoals ’s nachts;

Geuren die bij drugs(productie) horen, zoals een hennep (wiet) -, aceton (drop) - of amandelgeur;

Een woning of pand waar de ramen vaak beslagen zijn en de afzuigkap veel aanstaat;

Mensen die een pand binnenkomen of verlaten met zware tassen.

Meld signalen altijd, ook als u niet zeker weet of u het goed gezien heeft. We onderzoeken meldingen voordat we actie ondernemen.