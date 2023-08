Dankzij alerte getuige jongeman met vuurwerkbom aangehouden

De getuige zag de in het zwart gehulde jongeman de afgelopen nacht onder verdachte omstandigheden meerdere keren in de buurt van het Bagijnhof lopen. Toen hij rond 06.00 uur zag dat de jongen een mondmasker had opgedaan, belde hij de politie. Die fouilleerde de verdachte en trof in zijn jas een vuurwerkbom aan. De jongen werd daarop aangehouden. Dankzij deze alerte getuige is mogelijk een aanslag voorkomen.

We werken met man en macht aan de onderzoeken naar aanslagen om verdachten aan te houden, maar ook om nieuwe incidenten te voorkomen. Met opsporingsmiddelen en slimme analyses waar we onze surveillances op aanpassen en in combinatie met maximaal gebruik van cameratoezicht. Ook uw hulp kunnen we daarbij hard gebruiken. U kent uw wijk het beste, u valt het het eerste op als er iets niet klopt in het straatbeeld. Ziet u een verdachte situatie, meld het!

Tippen kan ook anoniem of vertrouwelijk

Ziet u een verdachte situatie? Bel 112. Heeft u informatie die van belang kan zijn in een lopend onderzoek of om een nieuwe aanslag te voorkomen, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. Zij zorgen dat ze op een geheime locatie en onherkenbare manier afspreken met de tipgever. De informatie die zij krijgen wordt daarna anoniem doorgezet naar de rechercheurs die er mee aan de slag moeten. Die krijgen niet te horen van wie de informatie komt. Buiten de TCI weet niemand wie de tipgever is. Zo kunt u uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 661 77 34.