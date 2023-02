Nieuwe zoeking in woning Borculo naar vermiste 48-jarige Wico van Leeuwen

Team grootschalige opsporing

Inmiddels werkt een team van 20 rechercheurs aan de verdwijning van Wico. Tijdens het onderzoek heeft het team informatie ontvangen waardoor de vermissing als zorgwekkend wordt beschouwd. Het team houdt er rekening mee dat Wico niet meer in leven is.

Door de politie is op 14 september 2022 een onderzoek verricht in een woning aan de Pagendijk in Borculo, hier zou Wico eerder hebben verbleven. Op 28 september en 7 november 2022 werd een woning en tuin doorzocht aan de Heerlijkheidstraat in Borculo, waar Wico in mei 2022 woonachtig was. Ook werd op 12 oktober onderzoek gedaan in een vijver aan de Borculoseweg in Eibergen en op 14 december in het Twentekanaal in Enschede, dit gebeurde naar aanleiding van nieuwe informatie. Maar ondanks het verrichte onderzoek werd niets gevonden dat opheldert wat er met Wico is gebeurd.