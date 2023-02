Tweede verdachte straatroof aangehouden

Maastricht - In het onderzoek naar een gewelddadige poging straatroof is een tweede verdachte aangehouden. In het onderzoek werden beelden verspreid van twee verdachten middels een zogenaamde SpeurMee-video. De eerste verdachte meldde zich daarop eind januari op het bureau. De tweede verdachte werd afgelopen maandag aangehouden.