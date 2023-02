Let op! Ook zakkenrollers vieren carnaval

Breda - Je feestneus kwijt zijn is nog niet zo erg, maar pas op, want zakkenrollers houden ook van carnaval vieren. Dit bleek maar weer in de binnenstad van Breda. De politie hield vrijdag 17 februari meerdere mannen aan op verdenking van zakkenrollen. Let dus goed op je waardevolle spullen en voorkom verlies of diefstal van je legitimatiebewijs, portemonnee of gsm.