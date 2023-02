Hennepdrogerij aangetroffen in Duivense woonwijk

De bewoner werd in de woning aangetroffen en zal op een later moment over de zaak worden gehoord. Ook de woningcorporatie is in kennis gesteld om te bekijken welke gevolgen de vondst voor de bewoner heeft.

Een drogerij is een belangrijke schakel in het proces van de illegale hennepteelt. In een drogerij wordt de opbrengst uit een kwekerij gedroogd en klaargemaakt voor de uiteindelijke handel. Het is de laatste halte voordat het eindproduct de coffeeshop of straatdealer bereikt.

Nog een vondst in de Liemers

Eerder deze maand deden agenten ook al een hennepvondst in de Liemers. In een chalet in Lathum werden op 2 februari restanten van een hennepstekkerij aangetroffen. Een stekkerij zit vooraan in het hennepproces. De planten die er worden gekweekt gaan uiteindelijk naar de hennepkwekerij.

Het chalet in Lathum was volledig ingericht als stekkerij, maar leek al even niet meer in gebruik. Er stonden veel verdorde moederplanten.

