Reconstructie steekincident ‘vrouw met hondje’ vanavond in Opsporing Verzocht

Die vrijdagavond vlak voor kerst verliet de vrouw rond 21.00 uur met haar rollator haar woning aan de Sportlaan. De vrouw wilde haar hondje uitlaten. Toen ze bijna aan de voorzijde van de flat liep, sprak een man haar aan. De man sprak Nederlands om vervolgens iets onverstaanbaars te mompelen waarna hij de vrouw plotseling in haar zij stak. Het slachtoffer kon ontkomen en liep zo snel mogelijk naar de entree van een volgende flat op de Sportlaan en riep daar om hulp. Haar aanvaller liep in onbekende richting weg. In het ziekenhuis bleek dat de vrouw meerdere keren in haar zij was gestoken.

Signalement verdachte

De verdachte is een man met een lichte huidskleur van ongeveer 1.75 meter lang en tussen de 40 en 50 jaar oud. Tijdens het incident droeg hij een pet met mogelijk een ruitjesmotief. De man had een fors postuur en droeg een zwarte korte jas.

Uw tips helpen de politie

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? Dan komt de politie graag met u in contact via onderstaande contactmogelijkheden.

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht wordt dinsdag 28 februari uitgezonden om 20.30 uur op NPO2. Op woensdag 1 maart wordt het programma rond 13.20 uur herhaald op NPO 2.

De politie vroeg in december 2022 ook al om uw hulp: Haagse vrouw (77) gestoken, politie zoekt getuigen