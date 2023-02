Aanhouding in onderzoek naar beroving maaltijdbezorgers

Een van de berovingen vond plaats op zondag 22 januari rond 21.45 uur nabij het Nelson Mandelapark in Haarlem. De 16-jarige maaltijdbezorger reed op zijn scooter en stopte bij het bezorgadres aan de Paul Krugerkade om de maaltijden af te leveren. Twee personen liepen naar het slachtoffer toe en gaven aan dat de bestelling voor hen bestemd was. Op het moment dat de bezorger wilde afrekenen, werd hij overvallen. Na de overval renden de verdachten weg in de richting van het centrum via het Nelson Mandelapark. Op donderdag 26 januari vond er een vergelijkbaar incident plaats op de Generaal Bothastraat.

De politie stelde een onderzoek in waarbij onder andere het signalement dat door de slachtoffers was opgegeven een belangrijke rol speelden. De politie doet nu verder onderzoek, ook naar mogelijke betrokken personen. De verdachte wordt vrijdag 3 februari voorgeleid.