Bezorger beroofd door man in Haarlem

De 20-jarige bezorger belde rond 18.15 uur aan bij het bezorgadres om de maaltijd af te leveren. Kort nadat zij aanbelde, kwam er achter een auto een man vandaan die aangaf dat de bestelling voor hem was. Op het moment dat het slachtoffer de pizza’s wilde afrekenen, werd zij overvallen door de man. Na de overval rende de verdachte weg in de richting van de Kloosterstraat.

Signalement verdachte

Man

Tussen de 25 en de 35 jaar oud

Ongeveer 190 cm lang

Lichte huidskleur

Gezet postuur

Gewatteerde lichte jas met capuchon

Donkere broek

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u donderdagavond voorafgaand, tijdens of na deze beroving iets opvallends gezien in de omgeving van de Generaal Bothastraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023018361