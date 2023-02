Man aangehouden voor woningoverval Konijnenlaan Wassenaar

Rond 09.20 uur overvielen drie personen de woning aan de Konijnenlaan. Een 72-jarige inwoonster uit Wassenaar en drie huisschilders werden vastgebonden. De drie overvallers hebben daarna het hele huis doorzocht en zijn er met de buit waaronder sieraden vandoor gegaan. De overvallers zijn na de overval weer vertrokken met de bedrijfsbus van de schilders. Die is later weer gevonden aan de Menkenlaan in Wassenaar. Daarna zijn de overvallers overgestapt in een bronskleurige VW Polo. Deze is vervolgens aan het Lange Land in Zoetermeer aangetroffen.





Overvallers op de fiets

Op bewakingsbeelden is te zien dat de daders al vier uur voor de overval op een parkeerterrein aan de Menkenlaan aankwamen. Vanaf daar zijn de drie overvallers op een fiets vertrokken in de richting van de Rust en Vreugdlaan. De fietsen werden later aangetroffen in de bosjes van de Koekoekslaan.

Opsporingsprogramma’s



Het onderzoek naar deze zaak is nog in volle gang. Het onderzoeksteam doet onderzoek naar de rol van de aangehouden verdachte. In de opsporingsprogramma’s Team West en in Opsporing Verzocht is deze zaak ruim onder de aandacht gebracht. In de uitzendingen zijn er beelden getoond (zie link) van de weggenomen sieraden en de door de verdachten gebruikte fietsen. Het onderzoeksteam komt nog graag in contact met mensen die belangrijke informatie hebben over deze woningoverval. Tippen kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.