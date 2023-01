Opnieuw verdachte gearresteerd voor Rolex-overval

Deze verdachte, een 19-jarige inwoner van Amersfoort, wordt verdacht van betrokkenheid bij de woningoverval op de Paasberg in juli van vorig jaar. De man is aangehouden in de Penitentiaire Inrichting waar hij vast zat voor een ander strafbaar feit.



Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

Het onderzoek gaat door en de recherche sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit. In die zin worden getuigen, en of personen die over relevante informatie beschikken, nog steeds gevraagd om zich te blijven melden.



Meld je info

Heb je informatie? Weet je meer? Of weet je bijvoorbeeld een voornaam? Meld het dan! Elke naam of informatie kan nuttig zijn om het onderzoek te helpen. Voor het tipformulier klik hier. Ook kan je het gratis doorbellen via 0800 – 6070. Wil je het helemaal anoniem melden? Meld het dan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.



