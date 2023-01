Politie zoekt afzender anonieme brief in onderzoek naar dood Remsley Eisden

In het onderzoek naar de dood van Remsley Eisden heeft de politie allerlei opsporingsmiddelen ingezet. Er is onder meer uitgebreid aandacht geweest in Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond, met als doel om zoveel mogelijk getuigen contact op te laten nemen met de politie.

Anonieme brief

Na een van de uitzendingen is er bij de politie een anonieme brief binnengekomen. Deze handgeschreven brief is in een envelop bezorgd bij een politiebureau in Dordrecht. Deze brief bevat zeer concrete en relevante informatie over het onderzoek.

Neem contact met ons op

De brief bevat dus zeer relevante informatie voor het onderzoek. Om die reden komt het onderzoeksteam graag in contact met de schrijver van de brief. Onderzoeksleider Andja Breemer legt uit waarom: “De inhoud van de brief kleurt een scenario in dat wij zelf ook waarschijnlijk achten. Wij willen heel graag meer vragen stellen aan de schrijver van de brief. De schrijver hoeft zijn of haar identiteit niet vrij te geven en kan gewoon anoniem blijven, bijvoorbeeld door een gesprek te voeren met ons team criminele inlichtingen (TCI). Wij kunnen ons ook voorstellen dat de schrijver daar eerst een gesprek over wil voeren voordat hij of zij inhoudelijk meer informatie met ons deelt. Er zijn heel veel manieren waarop we zo’n gesprek kunnen organiseren. Maar dat begint ermee dat hij of zij contact met ons opneemt. Met deze oproep hopen wij dat dan ook te bereiken.’’

Anoniem blijven

Contact opnemen met het team via de opsporingstiplijn van de politie, 0800-6070. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er naar aanleiding van deze nieuwe informatie nog andere getuigen zijn die het team van informatie kunnen voorzien. Ook u kunt, net als de schrijver van de brief, anoniem blijven. Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook het team nationale inlichtingen zit voor u klaar, 088 - 6617734.

Opsporing Verzocht

Vanavond in Opsporing Verzocht is er ook aandacht voor het onderzoek naar de dood van Remsley Eisden. De uitzending begint om 20.30 op NPO2.