Man aangehouden na woningoverval in Haarlem

Woensdag 11 januari werden een 82-jarige man en 81-jarige vrouw met geweld beroofd van hun bezittingen. Politieonderzoek heeft ervoor gezorgd dat we de verdachte konden aanhouden.

De verdachte zit vast en zijn betrokkenheid bij de woningoverval wordt nader onderzocht.

Bekijk hier het persbericht over de woningoverval.

Pas op babbeltrucs!

Wordt er bij u aangebeld door een onbekend persoon? Wees voorzichtig, open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting. Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt. Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiƫle zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren. Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart. Lees hier meer informatie over babbeltrucs.

2023007734