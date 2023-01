150.000 euro weggesluisd van bankrekeningen slachtoffers, twee aanhoudingen bankhelpdeskfraude

De politie verdenkt hen ervan dat zij slachtoffers hebben gebeld en hebben gedaan alsof ze een medewerker van de bank waren. Het lukte de verdachten om slachtoffers over te halen om het softwareprogramma ‘Anydesk’ te installeren. Met dat programma konden de verdachten van een afstandje de computer van hun slachtoffers besturen. De verdachten logden vermoedelijk in op internetbankieren en sluisden duizenden euro’s weg. Het totale schadebedrag is in totaal ongeveer 150.000 euro.

Wat de precieze rol van de twee bij deze oplichtingspraktijken was, moet verder politieonderzoek uitwijzen. De man en vrouw zitten vast en worden verhoord. Bij de aanhouding zijn verschillende gegevensdragers en goederen in beslag genomen. Het is mogelijk dat er meer aanhoudingen volgen.

Bankhelpdeskfraude

Deze manier van fraude met het programma Anydesk is een vorm van bankhelpdeskfraude. Criminelen bellen (vaak) oudere en kwetsbare mensen en doen zich voor als een medewerker van de bank. Er zou een probleem zijn met de rekening en dat moet snel opgelost.

Door slimme babbeltrucs te gebruiken, weten zij hun slachtoffers op een sluwe manier over te halen om informatie te delen. In dit geval is het vermoeden dat de verdachten op afstand de computers van hun slachtoffers konden besturen. Het gebeurt ook dat een zogenaamde bankmedewerker de pinpas van slachtoffers ophaalt.

Slachtoffer? Doe altijd aangifte

Op verschillende plekken in Noord-Nederland zien we een stijging in het aantal aangiftes van bankhelpdeskfraude. Bent u slachtoffer? U bent helaas niet de enige. Schaam u niet en doe altijd aangifte. De politie doet uitgebreid onderzoek. Recent werden in onder meer Annen en Beetsterzwaag ook verdachten van bankhelpdeskfraude aangehouden.

Hang op, bel uw bank!

U kunt zelf voorkomen dat u slachtoffer wordt. Belt een bankmedewerker u en vertrouwt u het niet? Hang dan op en bel het nummer van de bank dat u kent. Laat nooit iemand uw pinpas ophalen of een programma op uw computer installeren. Waarschuw ouderen en kwetsbare mensen in uw omgeving voor deze praktijken.