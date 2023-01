Drie verdachten van bankhelpdeskfraude aangehouden

Slachtoffer

Eerder op de dag werd een 83-jarige man uit Beetsterwaag slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Hij werd benaderd door een van de verdachten die zich voordeed als medewerker van een bank. Vervolgens werd thuis zijn pinpas en enkele goederen meegenomen. Met de gestolen pas werd in dezelfde plaats een geldbedrag opgenomen en zijn spullen gekocht. Nadat de fraude was gepleegd werd de politie gebeld. Na onderzoek konden de verdachten nabij Heerde worden aangehouden. De drie verdachten zijn een 17-jarige man uit Nijmegen, een 18-jarige man uit Lent en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten zitten nog vast en zullen worden verhoord.

Onderzoek

De politie gaat verder met het onderzoek. De afgelopen weken zijn er meerdere meldingen binnengekomen van bankhelpdeskfraude in Noord-Nederland. Er wordt onderzocht of de aangehouden mannen hier ook als verdachte bij betrokken zijn.

Wat is bankhelpdeskfraude?

Bij bankpashelpdeskfraude bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Vervolgens komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind. In andere gevallen wordt gevraagd om software te installeren op hun computer waardoor de fraudeurs op afstand mee kunnen kijken op de computer en/of handelingen kunnen uitvoeren. Daarna volgt bijvoorbeeld de vraag om het hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Dat is dan uiteraard een rekening van de oplichter.

Waar op te letten?

Onthoud dat een bank nooit naar het saldo van een bankrekening zal vragen, ook niet als controlevraag. Ook zal een bank nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan namelijk niet. Ook zal een bank nooit vragen om antivirus of andere software te installeren. Weet dat een bank haar klanten nooit onder druk zal zetten om zo snel mogelijk te handelen. Komt een leidinggevende aan de lijn of word u teruggebeld door een zogenaamde collega? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit want meestal werkt de beller niet alleen.

Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben?

Bent u zelf slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte! Het is niets om je voor te schamen. De oplichters worden steeds slimmer en ze overdonderen hun slachtoffers echt op een slimme en doortrapte manier. Voor de politie is het heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden. En kunnen we onderzoeken of er een verband is tussen de verschillende meldingen.