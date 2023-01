Politie zoekt bij familie gezochte Jos Leijdekkers informatie over diens verblijfplaats

De familieleden, van wie de woningen en een kantoor in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam zijn doorzocht, worden zelf verdacht van het witwassen van crimineel geld. Zij hebben vermoedelijk naast geld ook dure cadeaus aangenomen, terwijl zij wisten dat deze waren betaald met misdaadgeld. Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op kostbare horloges, andere sieraden en dure handtassen en op grote contante geldbedragen in tienduizenden euro’s, Turkse lira, Zwitserse francs en VAE dirham.

De politie heeft twee vrouwen van 68 en 27 jaar aangehouden. Zij zijn na hun aanhouding in verzekering gesteld en worden verhoord door rechercheurs van de Landelijke Recherche (Landelijke Eenheid) over de verdenkingen die tegen hen zijn gerezen.

Ook is beslag gelegd op mobiele telefoons, usb-sticks en andere gegevensdragers zoals computers, camera’s en foto’s. Deze worden onderzocht op aanwijzingen voor de verblijfplaats van Leijdekkers. Ook troffen rechercheurs bij de doorzoekingen twee valse Duitse paspoorten aan.

Voor de doorslaggevende tip die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers is in 2022 een beloning van 75.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers, bekend onder de bijnaam Bolle Jos, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij verblijft vermoedelijk al langere tijd in Turkije.

Hoofdrolspelers

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. Daarnaast wordt hij verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel. Onderschepte cryptocommunicatie-berichten van Sky-ECC geven een inkijk in zijn vermoedelijke rol in de internationale cocaïnehandel. Uit deze berichten komt naar voren dat Leijdekkers zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud, die vermoedelijk met de cocaïnehandel zijn verdiend.

In het omvangrijke onderzoek zijn door het onderzoeksteam strafdossiers samengesteld over de betrokkenheid van Leijdekkers bij de invoer van grote partijen cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In een van de zaken is eveneens sprake van het dreigen met en het gebruik van geweld.

Excessief geweld

Daarnaast is het vermoeden dat hij betrokken is bij zeer ernstige gevallen van excessief geweld, waaronder de verdwijning en dood van Naima Jillal. Deze vrouw verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte cryptocommunicatie-berichten komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol heeft bij de verdwijning van Jillal.

Van Naima Jillal ontbrak lange tijd ieder spoor. Totdat op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, foto’s zijn aangetroffen van een vrouw. Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

De 31-jarige Jos Leijdekkers is op 3 mei 2022 door het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie op de Nationale Opsporingslijst (NOL) en de ‘EU Most Wanted List’ geplaatst.

