Omschrijving

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. Hij wordt ook verdacht van het witwassen van de criminele opbrengsten van de drugshandel. Daarnaast is hij vermoedelijk betrokken bij zeer ernstige gevallen van excessief geweld, waaronder de verdwijning en dood van Naima Jillal.

Deze vrouw verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte PGP-berichten komt naar voren dat Leijdekkers een rol heeft gespeeld en vermoedelijk zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal.

Van Naima Jillal heeft lange tijd elk spoor ontbroken. Totdat op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, foto’s zijn aangetroffen van een vrouw die vermoedelijk Jillal is. Uit de foto’s blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

In het omvangrijke onderzoek door de Landelijke Recherche zijn strafdossiers samengesteld over de betrokkenheid van Leijdekkers bij de invoer van grote partijen cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In een van de zaken is sprake van het dreigen met en het gebruik van geweld.

Onderschepte PGP-berichten van Sky-ECC geven een inkijkje in zijn vermoedelijke rol in de internationale cocaïnehandel. Uit deze berichten rijst ook de verdenking dat Leijdekkers zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.

Leijdekkers – bekend onder de bijnaam Bolle Jos – heeft geen vast woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij verblijft vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland. Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije verblijft. Het onderzoek heeft echter nog geen zicht gegeven op zijn verblijfplaats.