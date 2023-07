Handelen politie en handhaving bij persoon te water

In het nieuwsbericht op politie.nl is meer te lezen over dit incident.

Beeldvorming

Vandaag verschenen in de media diverse berichten over dit incident. De raadsman van de verdachte stelt dat betrokken hulpverleners (handhavers van de gemeente Maastricht en politiemensen van het basisteam Maastricht) onvoldoende of niet hebben ingegrepen.

Door de berichtgeving hierover wordt een bepaald beeld geschetst over het handelen van de handhavers en politie in deze casus. Inhoudelijk kunnen we niet reageren. Het lopende strafrechtelijke onderzoek naar dit incident vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

De Politie Eenheid Limburg en de Gemeente Maastricht geven hierbij tekst en uitleg over het werk van politie en handhaving in zijn algemeenheid, zonder daarbij in te gaan op het specifieke voorval.

Eigen veiligheid

Als de meldkamer een melding krijgt over een persoon te water, worden direct hulpdiensten van verschillende disciplines aangestuurd. Niet alleen de politie, maar ook ambulance, brandweer en andere hulpverleningsdiensten worden aangestuurd. De ervaring leert dat de politie vaak als eerste hulpdienst ter plaatse is.

Door omstandigheden kan het zo zijn dat de handhavers van de gemeente als eerste ter plaatse zijn. Politiemensen worden opgeleid om hulp te verlenen, daarbij staat hun eigen veiligheid voorop. Een handhaver heeft daarbij andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan een politieagent. Voor zowel politie als handhaving gaat het in de dienstverlening en hulpverlening uiteraard om de juiste inzet voor betrokkenen, waarbij ook de eigen veiligheid wordt afgewogen.

Persoon te water

Politiemensen doen per definitie een stap naar voren in levensbedreigende situaties. Daarbij wordt gehandeld op een professionele én veilige manier. De intentie van een hulpverlener is om altijd te helpen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Hulpverleners maken in een fractie van een seconde een afweging hoé te handelen. Zo ook bij een melding van een persoon te water. De stappen die we dan zetten, hangen af van de context van de situatie en welke mogelijkheden en middelen er beschikbaar zijn om op een veilige manier hulp te bieden.

Zoals eerder aangegeven zullen politie en gemeente niet reageren op voornoemd incident aangezien hier een strafrechtelijk onderzoek naar loopt. Zo lang dit onderzoek loopt, worden er geen verdere mededelingen gedaan.