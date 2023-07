Man te water overleden; één persoon aangehouden

Rond 21.35 uur kwam een melding bij de hulpdiensten binnen dat er een persoon te water was geraakt. Twee andere personen probeerden hem te hulp te schieten en sprongen ook in het water. Deze twee personen zijn snel uit het water gehaald en de brandweer haalde de derde persoon, een man van 23 jaar en wonend in Maastricht, rond 22.00 uur uit het water. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later op de avond overleden.

Na het te water raken startte de politie direct een onderzoek. Uit de melding kwam naar voren dat er mogelijk voorafgaand aan het te water raken van het slachtoffer een conflict met een andere persoon had plaatsgevonden. Uit getuigenverklaring was een duidelijk signalement beschikbaar en via cameratoezicht kon deze persoon getraceerd worden.

Rond 22.25 uur vond op de Bosscherweg in Maastricht de aanhouding van de verdachte, een man van 58 jaar en afkomstig uit Maastricht, plaats.

Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld op de kade van de Maaspromenade in Maastricht.