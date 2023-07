Drie mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij explosies

In de nacht van 3 op 4 april omstreeks half drie werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal op de Allard Piersonstraat. Toen agenten op de desbetreffende locatie arriveerden, zagen zij dat het raam op de eerste verdieping volledig gesneuveld was. Dit bleek het gevolg van een explosie. De man die in de woning was, is daarbij gelukkig niet gewond bij geraakt. In de nacht van 2 op 3 april was er in diezelfde portiek ook al een explosie geweest.

Woelwijkstraat

In diezelfde nacht van 3 op 4 april rond 4.00 uur, werd het alarmnummer van de politie gebeld vanwege een harde knal in de Zwart Janstraat. Agenten hebben direct in de Zwart Janstraat onderzoek gedaan, maar konden daar niets vreemds vinden. Later die ochtend verliet een vrouw haar woning in de Woelwijkstraat, een straat in de omgeving van de Zwart Janstraat. Zij zag in haar portiek dat de portiekdeur vernield was, dat er meerdere ramen gesprongen waren en de gipsplaten van het plafond op de grond lagen.

Aanhouding

Na wekenlang intensief onderzoek door rechercheurs, kon de politie op maandag 8 mei twee mannen aanhouden. Een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Op 4 juli kon een derde verdachte, een 18-jarige man uit Rotterdam worden opgepakt. Het drietal wordt verdacht betrokken te zijn bij de explosies van de Allard Piersonstraat en de Woelwijkstraat.

https://www.politie.nl/nieuws/2023/april/4/07-ravage-in-portiek-woelwijkstraat-na-explosie.html

https://www.politie.nl/nieuws/2023/april/4/07-getuigen-gezocht-explosie-op-de-allard-piersonstraat.html

Opsporen én voorkomen

Niet alleen doet de politie onderzoek naar de incidenten die hebben plaatsgevonden, ook wordt er hard gewerkt aan het voorkomen van nieuwe incidenten. Analisten onderzoeken de achtergronden, betrokken personen en maken inschattingen van tijden en plekken waarop de risico’s het hoogst zijn. Agenten op straat passen hun verhoogde surveillance hierop aan. Ook het live uitkijken van aanwezige camera’s in de stad wordt aangepast op de aanwezige dreiging.