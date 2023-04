Getuigen gezocht explosie op de Allard Piersonstraat

Buurtbewoners werden vannacht omstreeks half drie opgeschrikt door een harde knal op de Allard Piersonstraat. Als agenten op de desbetreffende locatie aankomen, treffen ze een gesneuvelde raam aan. Er heeft even daarvoor een explosie in een woning plaatsgevonden. Een man die in de woning was, is daar gelukkig niet gewond bij geraakt. Er zijn geen verdachten aangehouden. In de nacht van 2 op 3 april heeft er ook een explosie plaatsgevonden op een pand aan de Allard Piersonstraat. De politie onderzoekt of er een verband is met dit incident.

Getuigen gezocht

De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer weten over het incident en de verdachte. Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u informatie? Geef het dan door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.