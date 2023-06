Dodelijk schietincident Wenckebachstraat in Team West en OV

Dodelijk schietincident - Wenckebachstraat - Den Haag

Op vrijdagavond 23 juni rond 20.40 uur is een 41- jarige man uit Den Haag in de Wenckebachstraat doodgeschoten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het slachtoffer reed in zijn lichtblauwe Renault Twingo in de Wenkebachstraat in de buurt van de Noordpolderkade, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door vermoedelijk twee personen die reden op een motor. De verdachten zijn daarna op de motor gevlucht in onbekende richting. Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing gestart. In de uitzending doen wij een getuigenoproep.

Mishandeling horeca - Lammermarkt - Leiden

Op zondag 22 januari wordt in een horecagelegenheid een bezoeker zwaar mishandeld. In de lockerruimte van de gelegenheid wordt een bezoeker door een onbekende vrouw op zijn achterwerk getikt. Het latere slachtoffer geeft daarop de vrouw een duw. De vrienden van deze vrouw vallen deze man aan en krijgt verschillende vuistslagen. Hij komt daarbij ten val en krijgt een schop in zijn gezicht. Het slachtoffer heeft letsel aan zijn gezicht, een hersenschudding en schaafwonden op zijn armen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de drie mannen die de mishandeling hebben gepleegd.

Woningoverval - Laan van NOI - Den Haag

Op maandag 19 december 2022 rond 10.45 uur worden twee bejaarde zussen in hun woning overvallen. De twee overvallers, een man en een vrouw deden zich voor als pakketbezorgers. Als één van de zussen de deur opent, duwen ze haar direct terug de woning in en vragen gelijk waar de kluissleutel ligt. De twee overvallers bedreigen daarbij de zussen met een vuurwapen. Ook worden de zussen vastgebonden met tie-wraps waarna de overvallers hun woning doorzoeken. Op dinsdag 20 juni is in deze zaak een 16- jarig meisje aangehouden. Deze verdachte zit nog steeds vast. Vanavond worden beelden uitgezonden van de tweede verdachte.

Explosie - Linnaeusweg - Boskoop

In de nacht van maandag op dinsdag 20 juni rond 05.00 uur vond er bij een winkel aan de Linnaeusweg een explosie plaats. De winkel is daarbij zwaar beschadigd. In de uitzending doen wij een getuigenoproep.

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden om 21.05 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Hebt u informatie over een van deze zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.