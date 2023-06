Overvaller (16) Laan van NOI aangehouden

Rond 10.45 uur wordt er bij de woning van de slachtoffers door twee zogenaamde pakketbezorgers aangebeld. Als één van de zussen de deur opent, duwen de twee haar direct terug de woning in en vragen naar de kluissleutel. De overvallers bedreigen de zussen met een vuurwapen. Ook binden ze de slachtoffers vast met tie-wraps en doorzoeken de woning. De overvallers halen zelfs de sieraden van de vingers en nek van de slachtoffers. Daarna gaan ze er met de buit vandoor. Op het Bevrijdingsplein in Leiden is geprobeerd met de pinpas van één van de slachtoffers te pinnen.

Uitgebreid onderzoek

Na het zeer uitgebreid analyseren van camerabeelden en rechercheonderzoek kwam het 16-jarige aangehouden meisje in beeld als verdachte. Zij kon afgelopen dinsdag in een woning in Duivendrecht worden aangehouden. Het onderzoek naar de tweede verdachte is nog in volle gang. De verdachte is vrijdag 23 juni voorgeleid aan een rechter-commissaris en die besloot het voorarrest met veertien dagen te verlengen.

Team West en Opsporing Verzocht

In de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht zijn op dinsdag 9 mei van de twee verdachten beelden getoond. De aandacht in de opsporingsprogramma’s heeft een belangrijke rol gespeeld bij de identificatie van de aangehouden verdachte. Zoals gebruikelijk zijn de beelden van de aangehouden verdachte verwijderd.

Opsporingsprogramma’s

