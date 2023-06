Overval supermarkt in Opsporing Verzocht

Venray - Dinsdagavond is er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor een overval op een supermarkt. Deze overval vond zondagochtend 16 april plaats op de Kruidenlaan in Venray. Eerder werden al beelden van de verdachte vrijgegeven middels een online SpeurMee-video.