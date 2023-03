Nederlandse cybercriminelen aangehouden in Roemenië

Op dinsdag 28 februari en vrijdag 3 maart zijn twee verdachten aangehouden in Roemenië. Een derde verdachte is op 28 februari aangehouden in Enschede. Het gaat om twee mannen van 33 en 26 jaar uit Enschede en een 27-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Een vierde verdachte wordt in Roemenië verhoord.

Phishing

Team Digitale Criminaliteit van de Eenheid Midden-Nederland wist een verdacht telefoonnummer uit een aangifte na onderzoek te koppelen aan heel veel digitale fraudezaken. Dankzij een goede samenwerking met en de aangiftes van verschillende grote banken in Nederland kon het onderzoek verder verdiept worden. Bij de meeste slachtoffers – bijna 1000 in totaal - ging het om phishing op online handelsplaatsen. Het schadebedrag is meer dan een miljoen euro.

Schrijnend

Onderzoeksleider Jouke Posthumus hoorde schrijnende verhalen van slachtoffers. “Vaak ging het om mensen die al in een moeilijke situatie verkeerden waarvan op nare manier misbruik is gemaakt. We waren extra gemotiveerd om deze verdachten op te pakken.”

Internationaal netwerk

Posthumus vervolgt: “De grote en omvangrijke zaak maakt het ook door het internationale karakter complex. Door de vele aangiftes kunnen we informatie en gegevens aan elkaar koppelen en verdachten opsporen. Dankzij een goed internationaal netwerk door eerdere cyberzaken in onze eenheid én een nauwe samenwerking met de Roemeense politie is het gelukt om de verdachten aan te houden. Onze volgende stap is om contact op te nemen met alle slachtoffers om het goede nieuws te vertellen en opnieuw te luisteren naar hun verhalen. Ook dit is een belangrijke kant van ons werk.”

Over Team Digitale Criminaliteit

Het Digitaal District van de politie Midden-Nederland zet fors in op de aanpak van cybercrime en digitale criminaliteit. Naast het cybercrimeteam is onlangs het Team Digitale Criminaliteit gestart. Dit past bij de landelijke beweging waarin het OM en de politie zich hard maken voor de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om fraude met online handel, online fraude met betaalproducten, online voorschotfraude en online identiteitsfraude. Doel is meer zaken draaien en slimmere interventies op online criminaliteit. Volgens Neeltje Geldermans, Hoofd Operatiën van de eenheid Midden-Nederland, gaat gedigitaliseerde criminaliteit nooit meer weg. “Dat vraagt dus om meer samenwerking en afstemming binnen de politie, met partners en over grenzen heen. Jaarlijks zijn er talloze slachtoffers van online fraude met een jaarlijkse schade van meer dan twee miljard euro. De impact op de slachtoffers is groot: een op de drie slachtoffers heeft psychische of financiële problemen. En het kan echt iedereen overkomen.”

Dit kunt u doen

De mentale impact van digitale criminaliteit op slachtoffers is groot, vaak groter dan bij traditionele criminaliteit. Veel slachtoffers doen daarom geen melding of aangifte. Terwijl aangifte doen juist wel helpt. Voor uzelf, en zodat de politie zoveel mogelijk opsporingsinformatie heeft. Weet dat echt iedereen slachtoffer kan worden. Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Schaamte is dus nergens voor nodig. Praat erover als u slachtoffer bent geworden en doe aangifte. Leest u dit nieuwsbericht en is dit u ook overkomen? Neem dan contact op met de politie op 0900 8844 of doe online melding of aangifte.

Lees hier de maatregelen die u kunt nemen om het risico op cybercrime te verkleinen.