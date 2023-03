Twee aanhoudingen door alerte getuigen na bankhelpdeskfraude

De vrouw werd gebeld met het verhaal dat er iets mis was met haar bankrekening. De zogenaamde bankmedewerkers zouden haar helpen en zorgen dat haar pinpas zou worden opgehaald. Gelukkig waren medewerkers van het verzorgingshuis waar mevrouw woont alert. De politie werd direct ingeschakeld.

Op de locatie meldde zich inderdaad een verdachte om de bankpas van het slachtoffer op te halen. Hij werd door toegesnelde agenten ingerekend. De tweede verdachte werd in de omgeving aangetroffen in een voertuig. De politie doet verder onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van het duo bij meerdere zaken. In de gemeente Deventer waren maandag namelijk meer meldingen van soortgelijke zaken.

Tips bij belletjes

Dit zijn de belangrijkste tips voor mensen die worden benaderd door zogenaamde bankmedewerkers:

1. Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct.

2. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen.

3. Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

4. Installeer geen software als Teamviewer of Anydesk. Maak gebruik van de normale bankieren-app.

5. Maak geen geld over naar een veilige (kluis)rekening. Dit soort rekeningen bestaan niet!

Bekijk ook onderstaande video waarin meer wordt uitgelegd over bankhelpdeskfraude. Toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! Soms is er sprake van schaamte, maar dat is echt niet nodig. Criminelen gaan slinks te werken en doen er alles aan om het zo echt mogelijk te laten lijken.

^SV 2023123313