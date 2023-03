Doorzoekingen en aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar bankhelpdeskfraude

In maart 2022 startte Team Cybercrime van de politie in Limburg onder leiding van de cyberofficier van justitie een onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Via verschillende aanknopingspunten kwam het onderzoeksteam vorig jaar juni uit op een vakantiepark in Uitdam. Dit leidde in oktober 2022 tot de aanhouding van vier vrouwen: een 20-jarige vrouw uit Amstelveen, twee vrouwen van 21 jaar uit Nigtevecht en Almere en een 22-jarige vrouw uit Amsterdam. Met deze aanhoudingen stopte het onderzoek niet. Dit resulteerde in de doorzoekingen en aanhoudingen vorige week woensdag. De aangehouden personen zijn twee mannen van 24 jaar uit Almere, een 23-jarige man uit Almere en een 24-jarige man uit Amsterdam. Van de acht personen die zijn aangehouden, zit alleen de 23-jarige man uit Almere nog vast. De andere zeven personen zijn inmiddels op vrije voeten, maar wel nog verdachten in dit onderzoek.



Werkwijze bankhelpdeskfraude

De oplichter belt met een vervalst nummer. Door een truc lijkt het in het scherm van de telefoon alsof uw bank belt. Vervolgens vertelt de nepbankmedewerker dat de bankrekening van het slachtoffer gehackt is, omdat er verdachte transacties te zien zijn op de rekening. De oplichter weet heel goed hoe ze u kunnen manipuleren en zal erop aandringen om het geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. Het kan ook zo zijn dat er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ thuis komt ophalen en de pincode wordt ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind.



Hoe herkent u bankhelpdeskfraude?

Een bank zal nooit vragen naar inloggegevens, uw saldo of om geld over te maken. Belt iemand met zo’n verzoek? Hang direct op, bel zelf uw bank en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dat kunt u zelf controleren of datgene wat u verteld is wel klopt. Bent u slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit kan via 0900-8844 of via www.politie.nl. Bel ook direct uw bank. Zowel ter voorkoming van (vervolg)schade, als voor het aanvragen van mogelijke compensatie.