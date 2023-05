Tweede verdachte aangehouden betrokkenheid drugslab

Eerder meldden wij al dat uit onderzoek is gebleken dat het pand werd gebruikt om amfetamine te produceren. Bij dit productieproces zijn giftige substantie vrijgekomen die in oktober 2022 de 44-jarige man fataal is geworden.

Op 8 mei heeft de politie een eerste verdachte, een 34-jarige man uit Utrecht, aangehouden. Deze verdachte zit nog vast en zijn rol wordt nog steeds onderzocht. Het onderzoek wordt voortgezet, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In het onderzoek heeft de politie eerder twee persberichten naar buiten gebracht, zie hier: https://www.politie.nl/nieuws/2022/oktober/28/04-overleden-persoon-in-drugslab-zaandam.html

https://www.politie.nl/nieuws/2023/mei/8/04-verdachte-aangehouden-betrokkenheid-drugslab.html

Wat moet u doen als u een drugslab ontdekt?

Ga direct naar buiten, zodra u een vermoedelijk drugslab ontdekt. Breng uzelf in veiligheid. Ga er niet vanuit dat u veilig bent als u geen chemische geur ruikt. Er is altijd kans op giftige stoffen, een explosie of brand. Bel de politie op 112. Doe dit wel op enige afstand van het lab. U kunt ook bellen naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Noteer, als de situatie veilig is, bijzonderheden, zoals: nummerborden, auto’s, signalementen en opvallende activiteiten. Lees hier meer over drugslabs.

Levensgevaarlijk

De productie van drugs is levensgevaarlijk. Zowel hennepkwekerijen als drugslabs vormen een bedreiging voor uw gezondheid, het milieu én voor de veiligheid in uw buurt. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle burgers om mee te helpen deze gevaren te beperken en te voorkomen, zowel in het belang van uw eigen gezondheid en veiligheid als die van uw omgeving. Lees meer op https://nhdrugsalert.nl.

2022224730